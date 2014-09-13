Винницкие меценаты подарили военным медикам электрогидравлический операционный стол

Меценаты Винницкой области передали для нужд военным врачам Военно-медицинского клинического центра Центрального региона современный электрогидравлический операционный стол немецкого производства стоимостью свыше 50000 долларов США.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

"Мы дарим этот медицинский прибор, чтобы врачи могли на самом высоком уровне оперировать раненых військововослужбовців, которые защищают нашу родину. Надеюсь, благодаря этому устройству база медицинского Центра будет лучшей не только в Украине, но и, возможно, в Европе, - отметил винницкий предприниматель-благотворитель Руслан Демчик. - Особенность этого операционного стола заключается в том, что на нем можно выполнять практически все операции, которые сейчас проводятся в стенах военного лечебного учреждения. Он работает как от электричества, так и в ручном режиме, может поворачиваться в разные стороны, под нужным для хирурга углом. Прибор также является многофункциональным, поскольку может использоваться хирургами разных специальностей, и позволяет проводить операционные вмешательства одновременно на разных участках тела пациента".

Как отметил начальник Центра полковник медицинской службы Сергей Петрук, операционный стол пригодится медикам во время проведения операционных вмешательств военнослужащим, которые получили огнестрельно-осколочные ранения, поскольку эту категорию пациентов необходимо верно разместить, чтобы место поражения лучше и удобнее можно было бы оперировать. "А если учесть, что один пациент может иметь многочисленные поражения, как пример, спины, конечностей, грудной клетки, в этом случае оборудование является просто незаменимым", - сказал он.

В настоящее время медицинское оборудование устанавливается в операционном зале, и уже со следующей недели на операционном столе будет прооперирован первый военнослужащий-участник АТО.

Стоит отметить, что власти Винницкой области продолжает помогать военным медикам. Так, Винницкая облгосадминистрация выделила бюджетные средства на приобретение аппарата искусственной вентиляции легких, который вскоре будет приобретен.