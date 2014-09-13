СБУ занимается и вопросами «информационной войны» - Наливайченко

Об этом в пятницу вечером в эфире ”Шустер - live” заявил глава спецслужбы Валентин Наливайченко.

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”Что касается информационной войны, использования СМИ. Самая серьезная работа касается псевдоизданий, которые сначала на своих страницах публиковали статьи о хунте, о том, что украинцы – второсортная нация за деньги Курченко (объявленный в розыск глава набсовета и собственник ООО ВЕТЭК, (Киев) Сергей Курченко – УНИАН), Клименко (экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко – УНИАН). Это действительно уголовные производства. Они зарегистрированы с начала августа и сейчас идет активная фаза расследования”, - сказал Наливайченко