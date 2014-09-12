Геращенко объяснила, что означает особый статус для районов Донбасса

Об этом заявила нардеп Ирина Геращенко в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале 1+1.

Она отметила, что "минский протокол" предусматривает появление закона об особом статусе определенных районов Донбасса и об амнистии. В настоящее время эти законодательные акты нарабатываются. На следующей неделе их могут обсудить в парламенте. Геращенко отметила, что в законе об особом статусе не будет идти речь о федерализации.

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Она напомнила слова президента Украины Петра Порошенко о децентрализации. Мол, особый статус будет предусматривать больше экономических и гуманитарных прав для регионов.

Депутат прогнозирует непростую дискуссию по поводу закона об особом статусе в Верховной Раде. Также она убеждена, что украинская власть должна прийти в города, которые освобождены от оккупантов. Геращенко убеждена, что новые депутаты должны представлять местное население.