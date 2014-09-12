Центр освобождения обнародовал список пленных, предоставленный боевиками

Об этом сообщает Facebook-страница Центра освобождение пленных.

Всего в списке 409 позиций. Примечательно, что среди них есть "Савченко Н.В." - эти инициалы совпадают с инициалами Надежды Савченко. Некоторые имена в списке повторяются дважды.

Читайте такжеБоевики наиболее жестоко относятся к пленным бойцам добровольческих батальоновВ то же время, в Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщили, что у них нет полных списков людей, захваченных боевиками на востоке.

«Составить полные списки сейчас практически невозможно... Списки составляются практически «с колес», опрашивая освобожденных. Поэтому четкой цифры пока нет. Но мы сделаем все, чтобы всех оттуда вытянуть», - сказал пресс-секретарь Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, речь идет не только об украинских военных, но и о гражданских лицах.

Напомним, сегодня сообщалось об освобождении 57 украинских пленных.