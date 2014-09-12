В течение суток из плена освободили еще 57 украинских военных

В течение суток из плена боевиков в рамках минских договоренностей о прекращении огня было освобождено еще 57 украинских военных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"За сутки в рамках мирного плана президента Украины освобождено 57 украинских военных, которые были захвачены террористами. Работа по освобождению заложников продолжается, мы будем сообщать о результатах", - сказал Лысенко.