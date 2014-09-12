ЕС отказывается верить в то, что в Украине продолжается война с войсками РФ – евродепутат

Европейский Союз отказывается верить в то, что на территории Украины продолжается война с российскими войсками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент партии «Зеленых» в Европейском парламенте Ребекка Хармс заявила сегодня на брифинге в Киеве.

«В ЕС не хватает четкого, понятного анализа о том, что делается на востоке Украины», - сказала она.

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«Даже после того как в России признали, что российские военные находятся на территории Донбасса, ЕС отказывается принять и поверить в то, что на территории Украины идет война», - прибавила Хармс.

«Если европейцы признают, что эта война проходит на территории Украины, тогда переговоры о санкциях будут совсем иными», - заверила депутат Европарламента.