Луценко рассказал, какие регионы получат особый статус

Об этом в эфире "Свободы слова" заявил лидер партии "Блок Петра Порошенко", советник президента Юрий Луценко.

"Протокол четко определил: речь не идет об особом статусе двух областей. Только о тех районах, которые не подконтрольны украинской власти в двух областях", - сказал он.

Читайте такжеСМИ: На новых переговорах относительно Донбасса боевики планируют "добиваться независимости"

По его словам, сейчас происходит демаркация позиций, которые занимают украинские войска и тех, которые сегодня украинские силовики не могут занять.

Как сообщил Луценко, районы Донецкой и Луганской областей, которые получат особый статус, составляют примерно треть Донбасса.

"Будет создана специальная зона в составе целостной Украины", - сообщил политик.