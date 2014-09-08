Луценко рассказал, какие регионы получат особый статус

23:56, 08 сентября 2014
Политика
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Согласно минскому протоколу речь не идет об особом статусе Луганской и Донецкой областей. Речь идет об отдельных районах этих областей.

Луценко

Об этом в эфире "Свободы слова" заявил лидер партии "Блок Петра Порошенко", советник президента Юрий Луценко.

"Протокол четко определил: речь не идет об особом статусе двух областей. Только о тех районах, которые не подконтрольны украинской власти в двух областях", - сказал он.

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По его словам, сейчас происходит демаркация позиций, которые занимают украинские войска и тех, которые сегодня украинские силовики не могут занять.

Как сообщил Луценко, районы Донецкой и Луганской областей, которые получат особый статус, составляют примерно треть Донбасса.

"Будет создана специальная зона в составе целостной Украины", - сообщил политик.

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