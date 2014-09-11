Более 10 авто с российскими военными покинули территорию Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Украинские военные фиксируют перегруппировки Вооруженных сил РФ и террористов в приграничной зоне и населенных пунктах, которые временно находятся под контролем боевиков», - отметил он.

Читайте такжеСНБО зафиксировал 129 обстрелов позиций силовиков с начала перемирия«Наряду с ротацией российских войск зафиксирован выход с территории Украины более 10 автомобилей с личным составом и двух топливозаправщиков», - добавил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября президент Порошенко на расширенном заседании правительства заявил, что Россия вывела 70% своих войска с территории Украины.

"Последняя информация от нашего Главного управления разведки - 70% войск Российской Федерации отведены за границу", - сказал он.

В то же время, в Госдепартаменте США эту информацию пока не подтвердили.