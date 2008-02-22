Порошенко прокомментировал выход политиков из НСНУ

Выход политиков из партии «Народный Союз Наша Украина» является проявлением внутрипартийного кризиса.

Такое мнение выразил член партии НСНУ Петро ПОРОШЕНКО, отвечая на вопросы журналистов.

«На сегодня я наблюдаю это с глубоким сожалением и считаю, что это (выход партийцев - УНИАН) является выходом наружу тех конфликтных и кризисных явлений, которые существуют внутри партии", - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Вместе с тем П.ПОРОШЕНКО добавил, что он "глубоко убежден, что перед публичным обсуждением их следовало обсудить внутри партии, не вынося наружу».

«Я думаю, что это должно привести к выполнению тех обязательств, которые «Наша Украина - Народная самооборона» брала на себя перед выборами по созданию единой партии. Те кризисные явления, которые сегодня существуют, они существуют в связи с тем, что эти обязательства не выполняются", - считает П.ПОРОШЕНКО.

При этом он сказал, что ему ничего не известно о создании новой партии главой Секретариата Президента Виктором БАЛОГОЙ. Вместе с тем П.ПОРОШЕНКО подчеркнул, что «я, как председатель совета Нацбанка, несколько дистанцировался от активного участия в политической жизни страны. Это касается всех политических сил".

Как сообщал УНИАН, 15 февраля из партии “Наша Украина” вышел глава Секретариата Президента Украины В.БАЛОГА, а 19 февраля о выходе из партии объявили заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ, народные депутаты Михаил ПОЛЯНЧИЧ, Игорь КРИЛЬ, Виктор ТОПОЛОВ, О.БИЛОЗИР и Василий ПЕТЕВКА.