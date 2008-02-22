Черновецкий хочет, чтобы Тимошенко спустилась на киевскую землю

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что Киев недостаточно финансируется из государственного бюджета для выполнения столичных функций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Кроме того, по словам мэра Киева, система, по которой рассчитываются городские бюджеты, в частности и бюджет столицы, не отвечает современным требованиям.

«Как известно, Кабинет Министров руководствуется формульною системой, по которой средства для местных бюджетов выделяются на количество зарегистрированных жителей. В столице же количество людей, которые приезжают работать ежедневно или живут здесь без регистрации, уже сравнялось с количеством самих киевлян. И если правительство считает, что в Киеве проживает 2,7 млн. жителей, то, по нашим данным, в городе постоянно находится по меньшей мере 4 млн. человек», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По словам мэра, приезжать в Киев людей из других регионов стимулирует высокий уровень заработной платы и уровень социальной защиты в столице. Кроме того, в Киеве намного выше общая культура и качество жизни.

Как отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, граждане, которые находятся временно в городе, создают дополнительную нагрузку на инженерные сети столицы, городской общественный транспорт, коммунальное обслуживание. Все это, по словам мэра, оплачивается киевлянами. Дополнительно из городского бюджета приходится выделять средства, которые могли бы пойти на выполнение других задач, очень необходимых для жителей столицы.

«Нам удается сдерживать цены на хлеб, в Киеве самый низкий тариф на проезд в транспорте. И это требует солидных расходов из столичного бюджета. Необходимо, чтобы правительство поняло, что власти на местах знают о местных проблемах больше, чем люди в высоких кабинетах, которые распределяют средства по принципу «этому, - дам, а этому - не дам», - отметил мэр Киева.

«Кабинету Министров уже пора вернуться на киевскую землю и осознать, что он должен заниматься не только надуманными международными проблемами и политическим самопиаром, а заняться, наконец, Киевом как столицей нашей Украины. От имени всех киевлян я категорически требую, чтобы в нынешнем Кабмине осознали, что Киев - это лицо Украины. Сегодня наш город - это столица стабильности всей страны, и финансирование его столичных функций должно быть на необходимом уровне», - заявил Киевский городской председатель.