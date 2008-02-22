Яценюк попросил прощения за непарламентскую лексику

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК призывает все политические силы сосредоточить свое внимание на рассмотрении в первую очередь социальных вопросов, а после этого - политических.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с депутатами от фракции БЮТ.

А.ЯЦЕНЮК в который раз подчеркнул, что ВР не будет имитировать свою работу. Он отметил, что не будет заходить в сессионный зал в случае продолжения блокирования работы ВР. «Клоунада и зверинец закончились», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

При этом он добавил, что «резонансные вещи, разъединяющие украинское общество, не дающие сегодня базы для благосостояния и развития государства, должны быть пока отброшены на определенный период времени».

Он отметил, что ВР должна сосредоточиться на осуществлении экономических и социальных реформ.

Обосновывая свою позицию, А.ЯЦЕНЮК привел результаты социологического опроса относительно того, как население относится к вопросу НАТО. «99% украинцам до лампочки, простите за эту непарламентскую лексику, вопрос НАТО», - сказал председатель ВР.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что сила коалиции заключается в том, что она может пойти на уступки фракциям меньшинства. «Однако я не поддерживаю гибкости с тезисом прогибаться. Никто ни перед кем здесь прогибаться не будет, все фракции равны», - сказал А.ЯЦЕНЮК.