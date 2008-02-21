Тимошенко в Москве (фоторепортаж)

Сегодня завершается визит украинского премьера Юлии ТИМОШЕНКО в Москву. Вчера состоялись запланированные встречи с президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ и премьером Виктором ЗУБКОВЫМ.

Как сообщал УНИАН, встреча премьер-министров Украины и России Юлии ТИМОШЕНКО и Виктора ЗУБКОВА с глазу на глаз длилась 1 час 15 минут вместо запланированных 30 минут.

«Я скажу прямо, что мы констатировали позитивную динамику наших торгово-экономических отношений. Товарооборот в прошлом году составлял больше 30 млрд. долларов», - сказал В.ЗУБКОВ.

«Мы прошли практически все вопросы, которые нужно решать Украине и России сегодня, и я могу твердо сказать, что нет ни одного вопроса, относительно которого сегодня не наметили бы позитивный конструктивный и абсолютно эффективный путь решения», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, во время переговоров стороны договорились до апреля 2008 года подготовить предложения о ключевых приоритетах относительно работы каждой из подкомиссий комитета по экономическому сотрудничеству Межгосударственной комиссии Ющенко-Путин.

Из здания правительства Тимошенко поехала в Ново-Огарево. Президент Владимир ПУТИН принял украинского премьера в Каминном зале резиденции.

Встреча премьер-министра Украины с Президентом России длилась три часа.

«Я прекрасно понимаю желание украинского правительства привести все в соответствие с принципами социальной и экономической справедливости, но для нас главнее всего, чтобы российские инвесторы были в положении, не хуже, чем другие, в том числе и украинские инвесторы», - сказал В.ПУТИН.

При этом Президент России напомнил о своей встрече с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО 12 февраля. «Мы обсудили ряд проблем, которые, на первый взгляд, казались серьезными, но выяснилось, что проблемы все могут быть решены и глубоких противоречий относительно ни одной из них нет», - отметил он.

На сегодня в Москве у Ю.ТТМОШЕНКО запланировано еще несколько встреч, в частности, с руководством ОАО “Газпром” и Сбербанка России.

Фото УНИАН и Reuters