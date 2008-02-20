В БЮТ хотят собраться еще раз, но ”не междусобойчиком”

Фракция БЮТ предлагает политическим силам провести публичный круглый стол для выхода из парламентского кризиса.

Об этом на брифинге в среду заявил лидер фракции БЮТ Иван Кириленко.

"На сегодняшний день идет разрушение парламентаризма. Наше предложение такое. Мы обращаемся ко всем политическим силам в понедельник собрать публичный круглый стол", - сказал он.

"Мы предлагаем в понедельник в присутствии СМИ собрать публичный круглый стол, чтобы публично, не кулуарно, не междусобойчиком, а в рамках пяти политических сил договориться окончательно и во вторник зайти в разблокированный сессионный зал и проголосовать те договоренности, которые мы должны достичь", - добавил он.

При этом Кириленко предложил на этой неделе "договориться обо всех вещах, чтобы в понедельник не было шоу".

"Мы призываем не к бесплодным кулуарным переговорам, а к публичной дискуссии, которая потом должна выйти на общее решение и мы должны во вторник зайти в зал... Кризис зашел слишком далеко. Он угрожает не только парламентаризму, но и национальной безопасности", - сказал он.

Кириленко также опроверг слухи о возможности переформатирования коалиции, новых парламентских выборов или отставки спикера.

Украинская правда