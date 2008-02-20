Литвин понимает Яценюка: я это сам пережил

Лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН категорически против того, чтобы поднимался вопрос об отставке Арсения ЯЦЕНЮКА с должности председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам, отметив, что является категорическим противником того, “чтобы парламент постоянно колотило”.

В то же время В.ЛИТВИН считает неправильным то, что председатель ВР не начинает заседания парламента. При этом он отметил, что понимает А.ЯЦЕНЮКА “как человека, потому что я это сам пережил”.

“Но, в то же время, я категорически против того, чтобы председатель Верховной Рады не начинал заседания парламента”, - сказал В.ЛИТВИН.