Литвин понимает Яценюка: я это сам пережил
10:32, 20 февраля 2008Политика
1128 0
Но лидер блока категорически против того, чтобы спикер не открывал заседания
Лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН категорически против того, чтобы поднимался вопрос об отставке Арсения ЯЦЕНЮКА с должности председателя Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам, отметив, что является категорическим противником того, “чтобы парламент постоянно колотило”.
В то же время В.ЛИТВИН считает неправильным то, что председатель ВР не начинает заседания парламента. При этом он отметил, что понимает А.ЯЦЕНЮКА “как человека, потому что я это сам пережил”.
“Но, в то же время, я категорически против того, чтобы председатель Верховной Рады не начинал заседания парламента”, - сказал В.ЛИТВИН.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter