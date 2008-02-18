Томенко берется устранять перекосы в Верховной Раде

Народный депутат Николай ТОМЕНКО подал в Верховную Раду законопроект „О внесении изменений в Закон Украины „О выборах народных депутатов Украины” (относительно ограничения сроков пребывания народного депутата в составе Верховной Рады и изменения порядка формирования избирательных списков).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

По мнению Н.ТОМЕНКО, нынешний состав парламента, «к сожалению, не отображает социального, регионального, гендерного и профессионального представительства украинского общества в высшем законодательном органе». Он напомнил, что, по подсчетам экспертов, в парламенте VI созыва почти 61% депутатов проживают в Киеве и только 39% - представители других регионов Украины. Кроме того, в депутатском корпусе нынешней ВР по сравнению с предыдущим созывом уменьшилось представительство женщин и составляет около 8% от общего количества депутатов.

Потому, по убеждению Н.ТОМЕНКО, одним из приоритетов деятельности парламента должно стать обеспечение качественного состава ВР и демократизация процедуры формирования избирательных списков для того, чтобы в парламент попадали профессиональные и авторитетные деятели. Так, в подготовленном законопроекте Н.ТОМЕНКО предлагает закрепить норму о том, что „не менее половины кандидатов в депутаты, включенных в единый избирательный список партии (блока), должны быть выдвинуты региональными ячейками партии (партий, входящих в состав блока)... В состав каждой очередной десятки единого избирательного списка партии (блока) должны быть включены не менее пяти выдвинутых таким способом кандидатов. Это требование не распространяется на первую десятку кандидатов единого избирательного списка”.

Для обеспечения демократичности формирования списка автор законопроекта предлагает, чтобы выдвижение кандидатов в депутаты на съезде (собрании, конференции) происходило путем тайного голосования.

Он напомнил, что недавно Комитет по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений поддержал законопроект Н.ТОМЕНКО и Елены БОНДАРЕНКО относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в избирательном процессе, в котором предлагается, чтобы пятую часть депутатского корпуса парламента составляли представительницы женского пола.

Кроме того, Н.ТОМЕНКО предложил ограничить срок пребывания народным депутатом - не более двух созывов Верховной Рады подряд. „Такие изменения в избирательном законодательстве будут способствовать профессиональному обновлению состава законодательного органа, а также совершенствованию и демократизации процесса составления партиями или блоками избирательных списков”, - убежден народный депутат.