Янукович: прецедент Косово может подтолкнуть риски в Украине

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ называет провозглашение независимости Косово “серьезным прецедентом” с возможными опасными последствиями.

Об этом говорится в заявлении В.ЯНУКОВИЧА, текст которого передан УНИАН пресс-службой Партии регионов.

“Провозглашение независимости Косово без согласия на это Сербии фактически разрушило порядок, который был установлен в вопросе нерушимости границ после Второй мировой войны. Мир получил серьезный прецедент по уничтожению Хельсинских (1975) соглашений, дающие гарантии нерушимости государственных границ. Это опасно и для Европы, и для мира в целом”, - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Как отмечает экс-премьер: “Мы осознаем, что большие государства завершат процесс предоставления Косово независимости. Но надо иметь в виду, что это продлит ситуацию, при которой Балканы будут оставаться регионом нестабильности и неопределенности на Европейском континенте. Там происходят процессы, к которым проявляют интерес разные страны и объединения. Балканы в который раз могут стать площадкой геополитического соперничества в регионе”.

При этом лидер Партии регионов подчеркивает: “Мы также осознаем, что прецедент Косово может подтолкнуть те вызовы и риски, которые в настоящее время, и мы знаем об этом, существуют для Украины”.

В этом контексте В.ЯНУКОВИЧ отмечает, что Украине необходимо выступить инициатором международной конференции, в которой должны принять участие высокие представители всех стран мира. “На этой конференции должен быть выработан новый порядок гарантий государственным суверенитетам. Должны быть наработаны новые соглашения, которые придут вместо Хельсинских, практически разрушенных Косовским прецедентом”, - заявил лидер Партии регионов.