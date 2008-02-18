Симоненко говорит, что Раду блокируют с Банковой

Лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО отмечает, что Секретариат Президента Украины не заинтересован в возобновлении работы парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал журналистам.

«Блокирование Верховной Рады идет с Банковой, и как раз Банковой не нужно, чтобы работал парламент», - сказал П.СИМОНЕНКО.

Он отметил, что Секретариат Президента и глава государства не хотят, чтобы сегодня звучала альтернативная точка зрения из Верховной Рады о вступлении Украины в НАТО.

По мнению П.СИМОНЕНКО, Секретариат Президента будет делать все возможное, чтобы новая Конституция была одобрена на референдуме, а после этого будут объявлены досрочные выборы в местные советы и в парламент.