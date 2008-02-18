Яценюк: 13 февраля начался отсчет времени до похорон парламента

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что 13 февраля начался отсчет 30-дневного срока, после которого могут быть объявлены досрочные выборы из-за недееспособности парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

Как подчеркнул А.ЯЦЕНЮК, «здесь никто никого не собирается пугать», есть прямая конституционная норма.

Также А.ЯЦЕНЮК отметил, что больше не будет попыток провести заседание парламента с тем, чтобы отсрочить возможный роспуск парламента: «На возобновление этого срока уже никто не пойдет». «Либо парламент будет системнее работать, либо его тогда похоронят», - заявил А.ЯЦЕНЮК.

Он объяснил, что сегодня не видел необходимости в проведении Согласительного совета, поскольку на заседании руководителей фракций ни одна из фракций меньшинства не внесла предложений в политическое соглашение, предложенное им с целью разблокирования работы ВР, и только НУ - НС и БЮТ заявили о готовности подписать это соглашение.

По словам Председателя ВР, он предлагал целый пакет компромиссов, но «этот набор инструментов, к большому сожалению, не интересен людям, которые сегодня блокируют работу парламента».

Как сказал А.ЯЦЕНЮК, не «в плоскости НАТО лежит сегодня проблема украинского парламента». По его словам, не "было бы НАТО, был бы Голодомор. Не Голодомор – так русский язык, не русский язык – ЛУЦЕНКО, не ЛУЦЕНКО – ШУФРИЧ, не ШУФРИЧ – еще что-то. Это бесконечный перечень".

А.ЯЦЕНЮК отметил, что общаясь с фракциями с глазу на глаз, находится консенсус, но когда «расходимся по разные стороны, то опять начинаются те или другие политические интриги». «Отдельные политические силы считают склонность к компромиссу проявлением слабости», - отметил А.ЯЦЕНЮК. Он предложил руководителям фракций договариваться, «если есть такой предмет для договоренностей».

Отвечая на обвинение некоторых коллег по коалиции по поводу того, что он не заходит в сессионный зал и не делает попытку начать заседание парламента, А.ЯЦЕНЮК сказал, что пленарные заседания могут быть начаты «когда не заблокирован президиум и трибуна. Если они заблокированы, то нет смысла туда выходить».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что также готов ходить на заседание фракции НУ - НС, если его туда пригласят. Он отметил, что работает со всеми фракциями парламента.