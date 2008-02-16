Главу Житомирского облсовета лишили трех заместителей

На сессии Житомирского областного совета депутаты большинством голосов путем тайного голосования проголосовали за отставку заместителей председателя облсовета Ирины СИНЯВСКОЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято 15 февраля на сессии Житомирского областного совета под председательством Виталия ФРАНЦУЗА, избранного председателем облсовета депутатами БЮТ и “Нашей Украины”.

"На сессии облсовета проголосовано за сложение полномочий заместителей председателя облсовета Владимира ПЕХОВА (лидера фракции Партии регионов в облсовете), Николая ОЛЕЩЕНКО (фракция Блока Литвина) и Михаила ЧИГИРЯ (КПУ)", - сообщил депутатам В.ФРАНЦУЗ результаты голосования.

При этом он отметил, что на сессии также, "наконец, рассмотрен ряд важных социально-экономических вопросов региона - о распределении платежей за пользование недрами, внесение изменений в бюджет на этот год, выделение средств малообеспеченным гражданам области и другие".

В то же время В.ФРАНЦУЗ сказал, что во время сессии "еще не удалось окончательно отрегулировать ее нормальную работу, поскольку часть аппарата облсовета до сих пор отказывается признать его легитимным председателем Житомирского областного совета".

В работе сессии приняли участие 57 депутатов облсовета (всего 95), в частности из фракций БЮТ, “Нашей Украины”, СПУ, 2 – Народной партии и 2 "регионала" (последние решением Совета областной организации ПР за такие действия исключены из партии - УНИАН).

Также в пленарном заседании сессии облсовета приняли участие председатель Житомирской облгосадминистрации Юрий ЗАБЕЛА, народные депутаты Украины Павел ЖЕБРИВСКИЙ (НУ-НС) и Сергей ПАШИНСКИЙ (БЮТ), начальники управлений Житомирской облгосадминистрации, председатели райгосадминистраций. Ирина СИНЯВСКАЯ на сессии отсутствовала.