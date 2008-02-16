Из-за политиков Украина потеряла 9 месяцев подготовки к Евро-2012

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО констатирует, что из-за политической борьбы Украина потеряла 9 месяцев подготовки к чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

"Мы, сделав анализ государственной программы (Госпрограмма подготовки к Евро - 2012 -УНИАН), которая была в ноябре прошлого года утверждена, а должна была - в июле, сделав анализ каждой цифры и мероприятия, которые нужно осуществить, пришли к выводу, что они не сопоставимы. Это документ ради документа, а не ради его реализации", - сказал Ю.ПАВЛЕНКО, критикуя программу, принятую правительством Виктора ЯНУКОВИЧА.

По словам министра, "уже практически 10 дней работает рабочая группа, которая отрабатывает изменения к государственной программе, отрабатывает детальный комплексный план подготовки к Евро-2012 с тем, чтобы через 10 дней получить реальную картину, план по каждому пункту, сколько денег, когда будут выделены, когда и кто отвечает".

Ю.ПАВЛЕНКО отметил, что на сегодня "удалось расписать очень четко и жестко функции каждого органа центральной исполнительной власти, определить роль и место Агентства по вопросам подготовки и проведения Евро-2012". Он акцентировал, что "уже снята проблема организационной структуры, соответствующее распоряжение в понедельник уже увидит свет".

"Сегодня мы уже входим в плановую подготовку к Евро-2012, не критическую, не экстремальную, не кризисную, а плановую подготовку к Евро-2012", - заключил Ю.ПАВЛЕНКО.