В Нашей Украине провожают Балогу и клянутся в верности Ющенко

Председатель Политсовета «Народного Союза Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО отмечает, что НСНУ независимо от решения главы президентского Секретариата Виктора БАЛОГИ будет всегда оставаться партией Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Сумах, отвечая на вопрос журналистов о причинах выхода В.БАЛОГИ из НСНУ.

«Я не хотел бы очень комментировать этот шаг БАЛОГИ. Это абсолютно не обязательное решение. Каждый человек имеет право вступать или выходить из любой партии. Но подчеркиваю, что в любом случае НСНУ будет всегда оставаться партией Президента, на которую Виктор ЮЩЕНКО всегда опирался, опирается, и будет опираться», - подчеркнул В.КИРИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля В.БАЛОГА объявил о выходе из партии "Народный Союз Наша Украина".