Буряк сомневается, что Катеринчук пойдет к нему заместителем

Председатель Государственной налоговой администрации Сергей БУРЯК сомневается, что член НУ-НС Николай КАТЕРИНЧУК захочет занять должность первого заместителя главы ГНАУ.

Об этом он заявил в интервью газете «Зеркало недели» (№ 6 (685) 16-22 февраля 2008 г.).

В частности, С.БУРЯК отметил, что на сегодняшний день есть вакансия одного первого заместителя, который по коалиционному соглашению должен быть от НУ-НС. «Если «НУ-НС» предложит Иванова, назначим Иванова…», - сказал он.

При этом, отвечая на вопрос, пойдет ли на эту должность Н.КАТЕРИНЧУК, глава ГНАУ сказал: «Не думаю».