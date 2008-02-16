Буряк сомневается, что Катеринчук пойдет к нему заместителем
12:12, 16 февраля 2008Политика
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НУ-НС захочет Иванова - назначим Иванова
Председатель Государственной налоговой администрации Сергей БУРЯК сомневается, что член НУ-НС Николай КАТЕРИНЧУК захочет занять должность первого заместителя главы ГНАУ.
Об этом он заявил в интервью газете «Зеркало недели» (№ 6 (685) 16-22 февраля 2008 г.).
В частности, С.БУРЯК отметил, что на сегодняшний день есть вакансия одного первого заместителя, который по коалиционному соглашению должен быть от НУ-НС. «Если «НУ-НС» предложит Иванова, назначим Иванова…», - сказал он.
При этом, отвечая на вопрос, пойдет ли на эту должность Н.КАТЕРИНЧУК, глава ГНАУ сказал: «Не думаю».
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