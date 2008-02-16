Выход Балоги из НУ только кажется жертвенным поступком?

Причины выхода главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ из партии «Народный Союз Наша Украина» связаны с отсутствием прогресса в создании объединенной партии на базе блока «Наша Украина – Народная самооборона», которую инициировал Президент Виктор ЮЩЕНКО.

Такое мнение выразил народный депутат (НУ - НС), председатель политсовета ГП «Пора» Владислав КАСЬКИВ, сообщила УНИАН пресс-секретарь «Поры» Марьяна ПОЧТАР.

Как отметил В.КАСЬКИВ, «это может показаться жертвенным поступком, но я не имею сомнений, что БАЛОГА не откажется от идеи создания модернизированной партии. Он будет искать более эффективный путь формирования влиятельной политической силы на обоих берегах Днепра».

В.КАСЬКИВ назвал выход В.БАЛОГИ из партии первой ласточкой в реорганизации всего политического пространства Украины, которое «после большого кризиса завершится созданием системы принципиально новых политических партий, изменением Конституции и началом больших реформ».

Как сообщал УНИАН, 15 февраля В.БАЛОГА объявил о выходе из партии НСНУ.

В своем заявлении по этому поводу В.БАЛОГА отметил, что “все эффективные возможности, связанные с моим пребыванием в рядах «Нашей Украины», полностью исчерпаны. Мой выход из партии снимет вопрос соотношения между моими функциями как главы Секретариата Президента и как члена президиума НСНУ. Будут прекращены всевозможные спекуляции о моей роли во внутрипартийных процессах».

В.БАЛОГА также выразил убеждение, что «сейчас нужно находить новый политический инструментарий, современные формы политического диалога, политической конкуренции и взаимодействия. Необходимо ощутимо усилить демократический фланг, обеспечить преимущества политических сил демократического направления над партиями, которые пытаются навязать обществу и стране лозунги из далекого прошлого”. При этом В.БАЛОГА отметил, что имеет “конкретные политические планы. Уверен, что они будут воплощены".