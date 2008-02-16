Партия регионов не ведет переговоры с Балогой

В эксклюзивном интервью журналу «Профиль» экс-руководитель штаба Партии регионов Борис Колесников заявил, что у Партии регионов нет интенсивного диалога с Виктором Балогой. «Я бы не сказал, что у нас есть интенсивный диалог с Балогой. Есть какие-то ситуативные моменты, в которых представители разных партий могут посоветоваться. У нас более интенсивный диалог со спикером Верховной Рады и в ходе последнего кризиса с руководством «Нашей Украины», но никак не с Балогой», – сказал Колесников.