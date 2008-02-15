Путин с ракетами погорячился, и его можно понять

Заявление Президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА о нацеливании против Украины ракет является эмоциональной реакцией.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала на брифинге для прессы секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА.

В частности, комментируя заявление В.ПУТИНА, она заметила, что эмоциональная реакция, которую мы часто видим у политиков, когда речь идет о планах Украины интегрироваться в евроатлантическое пространство, говорит о том, что для них эта тема чувствительна и болезненна.

В то же время, Р.БОГАТЫРЕВА напомнила ответ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, который отметил, что Конституция Украины не предусматривает размещения военных баз на территории нашей страны.

Она подтвердила готовность Украины укрепить эти гарантии, в том числе и на законодательном уровне, «чтобы вопрос о наведении ракет даже не возникал». Р.БОГАТЫРЕВА выразила убеждение, что путем переговоров удастся найти компромисс и понимание, и отношения между двумя стратегическими партнерами останутся добрососедскими.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля в Москве на совместной с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО пресс-конференции Президент РФ В.ПУТИН подтвердил опасение России по поводу возможного вступления Украины в НАТО, хотя и признал, что это является суверенным правом Украины.

По мнению В.ПУТИНА, вступление Украины в НАТО может привести к определенным последствиям, в частности, размещению на ее территории иностранных военных баз. Потому Россия может быть вынуждена направить свои ракеты в сторону Украины.

В свою очередь, Президент Украины подчеркнул, что никакие действия нашей страны в отношениях с НАТО не направлены против других стран и, в первую очередь, России. Он выразил заинтересованность в диалоге с Россией по этому поводу.