Семенюк нажалуется Генпрокуратуре на самоуправство Тимошенко
19:02, 15 февраля 2008Политика
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Глава ФГИ встретилась с журналистами
Глава Фонда госимущества Валентина СЕМЕНЮК намерена обратиться в Генеральную прокуратуру по поводу решения Кабинета министров об отстранении ее от должности главы ФГИ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.СЕМЕНЮК сегодня заявила журналистам.
Как сообщал УНИАН, 6 февраля Кабинет министров временно отстранил В.СЕМЕНЮК от должности председателя ФГИУ и назначил исполнять эти обязанности Андрея ПОРТНОВА. Также Кабмин назначил новых заместителей председателя Фонда госимущества.
В свою очередь, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 7 февраля остановил действие этих распоряжений правительства.
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