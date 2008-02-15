Семенюк нажалуется Генпрокуратуре на самоуправство Тимошенко

Глава Фонда госимущества Валентина СЕМЕНЮК намерена обратиться в Генеральную прокуратуру по поводу решения Кабинета министров об отстранении ее от должности главы ФГИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.СЕМЕНЮК сегодня заявила журналистам.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Кабинет министров временно отстранил В.СЕМЕНЮК от должности председателя ФГИУ и назначил исполнять эти обязанности Андрея ПОРТНОВА. Также Кабмин назначил новых заместителей председателя Фонда госимущества.

В свою очередь, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 7 февраля остановил действие этих распоряжений правительства.