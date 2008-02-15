Ющенко сказал таможне, что ”сдвиги” - это далеко не все

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует повысить стандарты работы таможенной службы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он заявил во время встречи с председателем Государственной таможенной службы Валерием ХОРОШКОВСКИМ, временно исполняющим обязанности председателя Службы безопасности Украины Валентином НАЛИВАЙЧЕНКО и председателем Службы внешней разведки Николаем МАЛОМУЖЕМ.

Темой встречи стала необходимость проведения реформы таможенных органов и более эффективной борьбы с контрабандой и другими нарушениями таможенных правил.

Эти вопросы были предметом обсуждения во время заседания коллегии Государственной таможенной службы под председательством Президента, которое состоялось 8 февраля.

«Есть соответствующие сдвиги в хорошую сторону, но многое еще нужно сделать», – оценил В.ЮЩЕНКО результаты борьбы с контрабандным импортом и недопущение незаконного экспорта с начала года.

Суммарный экономический эффект от усиления контроля на границе лишь с начала года превысил 6,7 млн. грн. Президент призвал таможенников к еще более активным совместным с правоохранительными органами усилиям, направленным на противодействие контрабанде.

В.ЮЩЕНКО заверил, что он является сторонником практики увольнения с государственной службы таможенников, которые прямо покрывают контрабанду или недобросовестно выполняют свои обязанности.

В вопросе реформы таможенной службы глава государства ставит цель - привести работу этого ведомства к наивысшим стандартам. «Украина не сможет воспользоваться преимуществами зоны свободной торговли с ЕС, если наши таможенные органы будут работать как раньше. Обеспечение функционирования «электронной таможни» является первоочередной задачей таможенных органов», – требует Президент Украины.

В начале беседы он сообщил участникам встречи, что готовится проект нормативно-правового акта Главы государства, в котором будет сформулирован новый формат отношений между таможенными и правоохранительными органами в осуществлении контроля на экономической границе, а также определен ряд усовершенствований в работе непосредственно таможни.

Президент указал на необходимость достичь ряда конкретных целей, в частности, сокращения контролирующих органов на границе, сокращения перечня обязательной сертификации товаров, комплектования специалистами «единых окон» и тому подобное.