КПУ отказывается признавать, что на улице лежит снег

Фракция Коммунистической партии не подпишет соглашение, предложенное Председателем Верховной Рады Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ с целью разблокирования работы парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам народный депутат Украины Адам МАРТЫНЮК.

Он добавил, что подписать это политическое соглашение – это, по сути, признать, «что сегодня 15 февраля на дворе и что лежит снег».

По его словам, это политическое соглашение не решает никаких вопросов, в частности, признание того, что подпись А.ЯЦЕНЮКА под письмом трех по поводу НАТО не соответствует консолидированному мнению всей Верховной Рады и так понятно, поскольку все остальные народные депутаты не высказывались по этому поводу.

Он считает также неуместным признание ранее принятого постановления, поскольку каждый законопослушный гражданин Украины должен понимать, что постановления нужно не признавать, а выполнять.

По его словам, этим соглашением не решаются никакие вопросы, которые ставит оппозиция.