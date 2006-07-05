Появятся паспорта с отпечатками пальцев

Первые документы с отпечатками пальцев собственника вот-вот должны появиться в Европейском Союзе. 28 июня Комиссия завершила принятие технической спецификации, необходимой для внедрения биометрических паспортов в странах-членах ЕС, сообщает Вестник Представительства Еврокомиссии в Украине.

Вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини заявляет, что "это важный шаг вперед к большей безопасности и надежности европейских паспортов. В частности, я горжусь тем, что ЕС одним из первых в мире вводит паспорта с высокой степенью защиты".

Отпечатки указательного пальца будут наноситься на внутренние и заграничные паспорта, визы и все документы, которые выдаются на срок, больший чем 12 месяцев. Изображение отпечатка будет сканироваться с чипа в документе.

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