Карпачева: кроме Рудьковского в ”несуществующем” СИЗО сидят еще двое

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЁВА заявляет о нарушениях во время задержания экс-министра транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО и неправомерности содержания его в следственном изоляторе СБУ.

Об этом говорится в отрытом письме Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Н.КАРПАЧЁВОЙ, переданном УНИАН пресс-службой Социалистической партии Украины.

10 февраля 2008 года Н.КАРПАЧЁВА посетила на территории ликвидированного, как она утверждает, еще в 2003 году следственного изолятора СБУ задержанного Н.РУДЬКОВСКОГО. Омбудсман выяснила, что его задержали 9 февраля в 22 часа возле больницы «Борис». Там Н.РУДЬКОВСКОМУ два дня назад была сделана операция, связанная с болезнью позвоночника, и где он, находясь на стационарном лечении с 28 января, готовился ко второму оперативному вмешательству.

Несмотря на это, как было установлено производством Омбудсмана, 2 февраля (в субботу) судьей Печерского районного суда города Киева принято постановление, согласно которому дано разрешение на задержание Н.РУДЬКОВСКОГО и доставку его в суд под стражей 11 февраля 2008 года для решения вопроса об изменении в отношении него меры пресечения. Дело рассматривалось в отсутствие Н.РУДЬКОВСКОГО и его адвоката, которым об этом даже не сообщили. Кроме того, они не были проинформированы о суде и о его решении, а также о возможности обжаловать его в течение трех суток в Апелляционном суде города Киева. Таким образом, было грубо нарушено конституционное право Н.РУДЬКОВСКОГО на обжалование, считает Н.КАРПАЧЁВА.

Несмотря на то, что следствие по этому делу осуществляет прокуратура города Киева, Н.РУДЬКОВСКИЙ был доставлен, как отмечено в протоколе о задержании, в отдел досудебного следствия СБУ. Как выяснила Уполномоченная, журнал регистрации задержанных в отделе не ведется, и установить время доставки невозможно.

Во время посещения Уполномоченным камеры, где находится задержанный, последний объяснил, что 16 января 2008 года он написал заявление следователю по особо важным делам прокуратуры города Киева О.БИЛОМУ, где сообщил киевский адрес своей матери для обеспечения реагирования на все вызовы и сообщения. Однако, как видится из постановления суда от 2 февраля 2008 года, правовым основанием для изменения меры пресечения с подписки о невыезде на арест является смена местожительства, а также попытка избежать следствия и суда и помешать установлению истины по делу.

Утверждение об уклонении Н.РУДЬКОВСКОГО от сотрудничества со следствием не отвечает действительности, ведь следствие завершено и обвиняемому вместе с адвокатом осталось ознакомиться с 50-ю страницами дела из двух томов, отмечает Уполномоченный.

Н.КАРПАЧЁВА встретилась с исполняющим обязанности председателя СБУ Николаем ГЕРАСИМЕНКО и пыталась установить, на каком правовом основании в “юридически несуществующем следственном изоляторе СБУ” находится задержанный (кроме него, как выяснила Омбудсман, там уже больше трех лет находятся еще два человека). Руководство СБУ объяснило, что сюда Н.РУДЬКОВСКИЙ был доставлен по доверенности следователя прокуратуры и его держат на основании Закона Украины «О контрразведывательной деятельности» 2002 года.

Как было установлено Уполномоченным, в соответствии с пунктом 7 статьи 7 данного Закона, задерживать и держать в специально отведенных для этого местах можно только лиц, подозреваемых в подготовке или проведении разведывательно-подрывной, террористической деятельности и в совершении других преступлений, расследование которых отнесено к компетенции органов СБУ. Однако, отмечает Н.КАРПАЧЁВА, Н.РУДЬКОВСКИЙ, во-первых, находится в статусе не подозреваемого, а обвиняемого, а во-вторых, следствие по этому делу ведет не СБУ, а прокуратура города Киева.

По просьбе Омбудсмана руководство СБУ пообещало провести служебное расследование относительно правомерности задержания, а также определить правовой статус соответствующего места, где могут находиться подозреваемые в совершении террористических деяний.

Н.КАРПАЧЁВА считает, что подобное служебное расследование должна провести также Генеральная прокуратура Украины.