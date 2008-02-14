Путин жалуется, что начальников много, а решать должен он один

«А вы думаете Бушу легко?» - так президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 14 февраля парировал вопрос о «приятном чувстве ответственности» - журналист напомнил Путину, что он сам так говорил вначале 2000 года в бытность свою и.о. Президента России.

Теперь Путин переменил свое мнение относительно «приятного чувства». Он заявил журналистам, что «эта ответственность иногда является достаточно тяжелым бременем, потому что приходится принимать решения, которые кроме тебя принять никто не может, и они далеко не всегда являются очень приятными». В качестве примера президент РФ привел решения, связанные «с самочувствием, благосостоянием миллионов людей, а иногда и с жизнью конкретных граждан Российской Федерации».

«И никто не может принять этого решения. Начальников много, а конченое решение - за главой государства, - посетовал Путин. - И это, конечно, груз такой, моральный, нелегкий».

По мнению российского президента, его американскому коллеге приходится ничуть не легче. «Вот вы смеетесь, а между прочим, это огромное государство с огромной ответственностью в мире», - отстаивал Путин реноме своего американского коллеги от зубоскалящих журналистов.