На телеканале “Интер” выйдет интервью Ющенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал интервью телеканалу «Интер».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в ходе беседы В.ЮЩЕНКО ответил на вопросы об итогах своего рабочего визита в Россию и ситуацию на газовом рынке. Кроме того, речь шла о евроатлантической интеграции Украины.

Говоря о газовых отношениях с Россией, Президент констатировал, что во время его визита в РФ все противоречивые вопросы в этой сфере с российской стороной были решены.

Интервью провел ведущий телеканала Руслан СЕНИЧКИН.

Интервью выйдет в эфир сегодня, в 20.00 в программе «Подробности».