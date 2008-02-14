Ющенко и Путин даже не обсуждали ультиматумы “Газпрома”

Президенты Украины Виктор ЮЩЕНКО и РФ Владимир ПУТИН на встрече в Москве 12 февраля даже не обсуждали ультиматумы “Газпрома”

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил журналистам заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ.

В частности, по его словам, несмотря на то, что на момент начала переговоров между Президентами Украины и России существовали определенные ультиматумы со стороны “Газпрома”, касающиеся прекращения поставок газа России в Украину, разговор между В.ЮЩЕНКО и В.ПУТИНЫМ “не имел никаких ультимативных элементов”.

“Президенты даже не комментировали гипотетической возможности прекращения поставок газа”, - подчеркнул А.ЧАЛЫЙ.

Как сообщалось, "Газпром" 7 февраля объявил, что с 11 февраля может прекратить поставки газа в Украину. По данным российской компании, на данный момент в Украине "осело" 1,5 миллиарда кубометров газа из РФ, и задолженность за него приближается к 500 миллионов долларов. Общий просроченный долг по поставкам газа на Украину достиг уже 1,5 миллиарда долларов.