Ехануров едет на родину Тимошенко

Сегодня, 14 февраля, министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ осуществляет рабочую поездку в Днепропетровскую область.

Как передает корреспондент УНИАН, в Днепропетровске министр обороны планирует провести рабочую встречу с председателем областной государственной администрации Виктором БОНДАРЕМ. По итогам встречи Ю.ЕХАНУРОВ и В.БОНДАРЬ планируют подписать Соглашение относительно усовершенствования механизма сотрудничества между Министерством обороны Украины и Днепропетровской областной государственной администрацией.

Также Ю.ЕХАНУРОВ планирует посетить конструкторское бюро “Южное”, где примет участие в совещании относительно состояния выполнения опытно-конструкторской работы по созданию многофункционального ракетного комплекса “Сапсан”.

Находясь в Павлограде, министр обороны планирует ознакомиться с производственными мощностями по утилизации боеприпасов Павлоградского химического завода и принять участие в собрании по вопросам дальнейшего увеличения объемов утилизации боеприпасов и выполнения других работ в интересах Вооруженных Сил Украины.

В поселке Гвардейском глава оборонного ведомства ознакомится с боевым потенциалом и условиями прохождения службы военнослужащих 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады, а также примет участие в совещании с руководящим составом 6-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины.

В конце рабочей поездки Ю.ЕХАНУРОВ планирует встретиться с митрополитом Днепропетровским и Павлоградом Иринеем.