Райс назвала угрозу Путина Украине «неприемлемой риторикой»

Госсекретарь США считает российскую угрозу Украине ракетами – «неприемлемой риторикой».

«Это – достойная осуждения риторика, которая идет из Москвы. И она не приемлема», – такими словами Кондолизза Райс прокомментировала вторничную угрозу Президента России, передает Радио Свобода.

Владимир Путин заявил, что Москва может нацелить на Киев свои наступательные ядерные ракеты, если Украина вступит в НАТО и примет на своей территории западные оборонные противоракетные системы.

Кондолизза Райс подтвердила, что Соединенные Штаты «абсолютно поддерживают» независимость Украины.

Такая риторика Владимира Путина «не идет на пользу» американско-российским отношениям, которые «имеют определенные позитивные моменты», предостерегла Кондолизза Райс.

Выступая в среду на заседании Комитета по зарубежным отношениям Сената США, госсекретарь выразила сожаление, что, «когда доходит до вопросов, которые следуют из строения послевоенной Европы, мы получаем риторику наподобие этой» со стороны России.