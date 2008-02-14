Медведько покаялся - депутаты сменили гнев на милость

Вчера парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности отклонил проект постановления о выражении недоверия генпрокурору Александру Медведько и тем самым отказался вносить вопрос о его отставке на рассмотрение в Верховную раду, пишет "Коммерсантъ-Украина".

Выступление народного депутата Юрия Прокопчука (БЮТ), отвечавшего за анализ отчета, предварительно предоставленного генпрокурором, было достаточно сдержанным. Главные претензии были связаны преимущественно с низкой раскрываемостью преступлений, в том числе резонансных. "Очень много жалоб – нужно работать мощнее",– мягко пожурил он генпрокурора. При этом жестких претензий к работе господина Медведько в выступлении депутата не прозвучало. "Лично я не вижу оснований для увольнения Александра Ивановича",– резюмировал господин Прокопчук.

Затем слово предоставили Александру Медведько – перед депутатами он выступал сидя. "Я согласен, что в работе есть и недостатки, и нарушения, но мы на это реагируем и принимаем все необходимые меры",– заверил генпрокурор. В ходе своего выступления он соглашался с претензиями, высказанными в адрес генпрокуратуры, при этом не забывая приводить статистические данные, свидетельствующие об успехах работы ГПУ. "Недостатки в работе Главного следственного управления, конечно, есть, однако в прошлом году было завершено и направлено в суд наибольшее за последние десять лет количество уголовных дел",– защищался господин Медведько.

Он готов был говорить и о резонансных делах, но тут ему похвастать было нечем. "Мне действительно стыдно говорить об этом, но конкретных результатов, таких, чтобы мы сказали, что у нас есть обвиняемые или лица, которых мы можем привлечь к ответственности,– такого, к сожалению, нет",– признался Александр Медведько.

Самым же интересным для депутатов был этап дебатов, отмечает издание. Все они хотели задать генпрокурору как минимум по три-четыре вопроса, большинство из которых использовались либо как устный депутатский запрос, либо как выражение своей позиции.

– Как генеральный прокурор квалифицирует действия народного депутата Лукьянова по краже карточки главы Верховной рады, что повлияло на результаты голосования по принятию государственного решения? – поинтересовался народный депутат Владимир Стретович (НУНС).

– Если квалифицировать все действия, которые делаются в Верховной раде... – многозначительно начал господин Медведько.

– Тогда давайте решим заодно, как квалифицировать действия по захвату электрощитовой! – вмешался кто-то из представителей Партии регионов.

– Для того чтобы квалифицировать действия, нужно провести доследственную проверку, а мы ее не проводили, потому что к нам по этому поводу никто не обращался,– пресек возникшую дискуссию генпрокурор.

Всего господину Медведько пришлось ответить чуть больше, чем на десять вопросов. Депутаты, похоже, остались довольны.

– И все же я Александру Ивановичу не завидую, потому что знаю, как его тягают то туда, то сюда – меня так же тягали,– взял слово бывший генпрокурор, народный депутат Святослав Пискун (Партия регионов).– Он знает, что завтра президент может просто так, вдруг, снять его своим указом в обход Верховной рады!

– Да не может! – возразил ему Виктор Швец.

– Еще как может – один раз уже снимал! – со знанием дела сказал господин Пискун.

Отказался от претензий в адрес господина Медведько и представитель "Народной самообороны" Виктор Шемчук, которого называли одним из возможных претендентов на кресло генпрокурора в случае ухода господина Медведько. "Александр Иванович, в принципе, как мне кажется, сумел убедить нас в том, что не так много проблем в прокуратуре, поэтому постановление (о выражении ему недоверия) я поддерживать не буду",– заявил он.

Не менее неожиданной оказалась позиция заместителя главы фракции БЮТ Андрея Кожемякина, чья подпись также стоит под проектом постановления о выражении недоверия действующему генпрокурору. "Я считаю, за это короткое время мы смогли убедиться, что Александр Иванович – наиболее аполитичен, настоящий профессионал и, как кажется не только мне, но и большинству членов нашей фракции, действительно пытается поступать по закону",– заявил господин Кожемякин. Следует отметить, что из 187 подписей под постановлением о выражении недоверия действующему генпрокурору 135 принадлежат членам БЮТ. "Постановление предлагаю отозвать",– твердо сказал господин Кожемякин.

– В общем, я сделал вывод, что постановление никто не поддерживает,– резюмировал глава комитета. И действительно, в ходе голосования почти все присутствовавшие на заседании проголосовали за то, чтобы рекомендовать Верховной раде отклонить проект постановления о выражении недоверия генпрокурору. Единственный, кто продолжал настаивать на смене главы ГПУ, был Владимир Стретович. "Баба-яга против!",– громко заявил он, подняв руку.