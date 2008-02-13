Ющенко хочет от Тимошенко компенсаций для Нафтогаза

Правительство должно формировать отношения с НАК «Нафтогаз Украины» на рыночных, публичных принципах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в интервью журналистам в Москве.

Глава государства пообещал, что больше не допустит ситуации, когда «Нафтофгаз» недополучал средства.

По его словам, правительство имеет право формировать льготную цену на газ, но перед этим должно возместить разницу «Нафтогазу».

Именно отсутствие таких компенсаций, по мнению В.ЮЩЕНКО, и стало причиной сложного финансового положения Национальной акционерной компании.

Президент также напомнил о решении СНБО, направленном на то, чтобы вернуть «Нафтогазу» определенные функции, в частности, по транзиту газа.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету Министров принять безотлагательные меры по исправлению финансово-экономического состояния НАК «Нафтогаз Украины».

По словам заместителя секретаря СНБО Андрея ПЫШНОГО, Совбез также принял решение поручить Кабинету Министров определить стратегические ориентиры, принципы формирования и развития рынка природного газа с целью определения перспектив и направлений развития нефтегазового комплекса, механизмы государственного регулирования деятельности субъектов хозяйствования на этом рынке, в том числе в части функционирования национальных компаний; подготовить вместе с Национальной академией наук в месячный срок предложения по совершенствованию рынка природного газа Украины и концепции его развития, провести процедуру обсуждения этих предложений и подготовить к рассмотрению Совета национальной безопасности и обороны.