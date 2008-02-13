Мороз сказал, что общего у Рудьковского с Тимошенко

Состояние здоровья экс-министра транспорта Николая РУДЬКОВСКОГО, который находится в Лукьяновском СИЗО №13, остается неудовлетворительным. Об этом УНИАН сообщила его пресс-секретарь Виктория БУТЕНКО.

По ее словам, он нуждается в перевязках, постоянном медицинском контроле. «Швы ему не сняты, несмотря на то, что это надо было сделать еще во вторник, 12 февраля», - сказала пресс-секретарь.

В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службе Социалистической партии Украины, лидер партии Александр МОРОЗ сказал журналистам, что «у нас не стоит вопрос об исключении Н.РУДЬКОВСКОГО из партии, и никогда он не возникал». По его словам, акции протеста, которые проходят под стенами СИЗО - они в большей мере направлены на защиту прав человека, которые грубо нарушаются. «Мнение защиты РУДЬКОВСКОГО вообще не учитывалось, не присоединены к делу важные документы, не принято во внимание, что РУДЬКОВСКИЙ предупреждал следствие о месте своего нахождения…», - считает А.МОРОЗ.

По его словам, «когда Юлия ТИМОШЕНКО сидела в этом же Лукьяновском СИЗО, где теперь содержится РУДЬКОВСКИЙ, то общественность ее поддерживала не как лидера «Батькивщины», а как человека, с которым обошлись незаконно».

Он напомнил, что «тогда социалистка Валентина СЕМЕНЮК боролась за ее освобождение, предлагая взять ТИМОШЕНКО на поруки, хотя Юлия Владимировна не была представителем нашей политической силы». «И это была не политическая акция, не партийная поддержка, а требование соблюдать права человека, уважать закон и право в Украине», - сказал лидер СПУ.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля Печерский райсуд Киева принял решение о содержании под стражей Н.РУДЬКОВСКОГО. Таким образом, было удовлетворено представление прокуратуры города Киева, которая просила изменить Н.РУДЬКОВСКОМУ меру пресечения с подписки о невыезде на арест.

В отношении Н.РУДЬКОВСКОГО возбуждено уголовное дело за растрату имущества в особо крупных размерах во время осуществления частной поездки по маршруту Киев-Париж-Киев (ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса Украины).