Тимошенко в следующей Раде уйдет в оппозицию — советник Порошенко

Такое мнение в эфире Еспресо.TV высказал советник главы государства, политтехнолог Олег Медведев.

"Я думаю, что Тимошенко пойдет отдельно. С моей точки зрения, ее поход на выборы — это поход в оппозицию", - отметил эксперт.

Вместе с тем, говоря о перспективах членов Партии регионов, Медведев подчеркнул, что у них будущего нет, и в Верховную Раду они не пройдут.

"Я вообще не верю в их политическое будущее. Их эпоха завершилась, они готовили ситуацию на Донбассе не один десяток лет. Я рассчитываю на то, что, скорее всего, ПР не преодолеет даже 5% барьер", - спрогнозировал Медведев.

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В то же время, он не смог подтвердить информацию о том, что "Народный фронт" Арсения Яценюка и Александра Турчинова и "Блок Петра Порошенко" объединятся на выборах.

"Я не являюсь участником контактов и переговоров на эту тему. Я думаю, что будет найден технологически оптимальный формат похода на выборы. Социология покажет, нужно ли идти на выборы совместно", - отметил политтехнолог.