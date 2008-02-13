В НУ-НС хотят, чтоб Тимошенко советовалась с Ющенко, как в нормальной семье

Нардеп фракции “Наша Украина – Народная Самооборона” Юрий Кармазин считает переломными действия Виктора Ющенко в газовом вопросе. "Я считаю, что Кабинету министров вообще ничего не нужно делать без консультаций с Президентом. Лучше лишний раз посоветоваться. Знаете, как это происходит в нормальной семье”, – прибавил нардеп в разговоре с корреспондентом сайту RAZOM.

По мнению парламентария, российская сторона спекулирует на газовой теме из-за формирования в Украине не пророссийского парламента.

Народный депутат убежден, что повышение цен на газ для Украины пойдет нашему государству на пользу.

“Лично меня не пугает никакая плата. Напротив, я вижу в этом позитивные моменты. Во-первых, конец романтизма в мыслях. Во-вторых, наступит понимание необходимости прагматичного потребления газа, потому что у нас есть перерасходы этого топлива как минимум на треть”, – сказал Кармазин.

Он также добавил, что Украине нужно занять более уверенную позицию в газовом вопросе да нет в каком разе не отступать от политики отстаивания собственных интересов.

“Когда нас запугивают альтернативными трубами в обход Украины, я считаю это сказками о белом бычке. По крайней мере, на ближайшие 10 лет. Это очень большие деньги, очень большие технические проблемы, очень большой риск для экологии. На это не пойдет ни одна страна мира”, – отметил народный депутат.