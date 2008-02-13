Тимошенко выдвинула условия начала рассчетов за газ

Правительство готово начать рассчитываться за природный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров Украины заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Мы готовы к тому, чтобы начать рассчитываться за природный газ, если у нас появятся нормальные соглашения, нормальные контракты и если никто не будет манипулировать ценой, я имею в виду «РосУкрЭнерго» и «УкрГаз-Энерго», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля на переговорах в Москве президенты Украины и России Виктор ЮЩЕНКО и Владимир ПУТИН договорились, что Украина, начиная с 14 февраля, начнет погашать «газовые» долги за ноябрь-декабрь 2007 года. "Мы договорились о том, что с четверга Украина будет погашать тот долг, который образовался по ноябрю-декабрю прошлого года в связи с неподписанием контракта на поставку соответствующими структурами и актов сверки поставленного газа и задолженности, - сказал В.ЮЩЕНКО. - Мы исходим из того, что расчеты 2007 года происходят по цене 2007 года. Платеж начинается с четверга, и мы его в ближайшее время должны завершить". Что же касается поставок в 2008 году, то, по словам В.ЮЩЕНКО, достигнута договоренность о том, что базовая цена российского газа для Украины сохранится на уровне 179,5 долл. за тыс. кубометров.

Ранее «Газпром» заявлял, что задолженность Украины за поставленный российский газ с 1 января 2008 года приближается к 500 млн. долл., а общий просроченный долг достиг 1,5 млрд. долл.