Армия пользуется перемирием, чтобы подготовиться к возможным последствиям его нарушения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гелетей сказал журналистам перед расширенным заседанием правительства.

"Это политическое решение - о перемирии. Мы, как военные, руководствуемся правилом: "Хочешь мира - готовься к войне", для нас этот период - возможность усиления на всех направлениях: от материально-технического до инженерных сооружений, которые строятся, усиление человеческого ресурса. Для нас перемирие - это подготовка к возможных процессов, которые могут произойти в результате нарушения перемирия", - сказал Гелетей.

Читайте такжеПодготовка Мариуполя сосредотачивается на противотанковой борьбе - ГелетейОн добавил, что режим перемирия нужен для подготовки к защите позиций сил АТО на территории Луганской и Донецкой областей.

При этом Гелетей отметил, что Минобороны ведет переговоры с Генштабом РФ об освобождении пленных.

«И далеко не «ЛНР» решает вопросы, которые берет на себя", - сказал министр обороны.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября в Минске на встрече Трехсторонней контактной группы был подписан предварительный протокол к соглашению о прекращении огня на Донбассе.

Позже в тот же день президент Украины Петр Порошенко отдал приказ начальнику Генерального штаба Вооруженных сил прекратить огонь в зоне АТО с 18.00.

Однако боевики и российская армия нарушают перемирие.

Так, по состоянию на 9 сентября, с 5 сентября в зоне АТО погибли 5 украинских военных, 33 получили ранения.