Ющенко не спешит резать по живому

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает Россию к открытому и честному диалогу относительно интеграции Украины в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины сказал, выступая в Украинском культурном центре в Москве.

В.ЮЩЕНКО подтвердил позицию Украины о согласовании действий с Россией.

«Мы не хотим своими шагами вредить интересам российской нации», - сказал Президент.

В то же время он заметил, что диалог должен быть честным и открытым. В частности, Россия должна признавать право суверенного государства на формирование его оборонной безопасности, а Украина должна считаться с национальными интересами России.

В.ЮЩЕНКО также подтвердил, что Украина будет принимать решение о вступлении в НАТО только после проведения всеукраинского референдума.

В то же время, по его словам, перед этим необходимо провести дискуссию внутри страны, поскольку только 3% украинцев сегодня говорят, что знают, что такое НАТО.

«Пообщаемся спокойно, как скажут, так и будет, другого варианта не будет», - сказал Президент, в то же время добавив, что он бы не спешил «резать по живому – говорить, что это белое, а это черное в этой дискуссии».

Кроме того, в ходе общения с украинской диаспорой, он объяснял свою позицию что касается статуса русского языка, что касается признания Голодомора геноцидом украинского народа, относительно воинов УПА и тому подобное.