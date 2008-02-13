Ющенко не спешит резать по живому
Президент выступил в Украинском культурном центре в Москве
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает Россию к открытому и честному диалогу относительно интеграции Украины в НАТО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины сказал, выступая в Украинском культурном центре в Москве.
В.ЮЩЕНКО подтвердил позицию Украины о согласовании действий с Россией.
«Мы не хотим своими шагами вредить интересам российской нации», - сказал Президент.
В то же время он заметил, что диалог должен быть честным и открытым. В частности, Россия должна признавать право суверенного государства на формирование его оборонной безопасности, а Украина должна считаться с национальными интересами России.
В.ЮЩЕНКО также подтвердил, что Украина будет принимать решение о вступлении в НАТО только после проведения всеукраинского референдума.
В то же время, по его словам, перед этим необходимо провести дискуссию внутри страны, поскольку только 3% украинцев сегодня говорят, что знают, что такое НАТО.
«Пообщаемся спокойно, как скажут, так и будет, другого варианта не будет», - сказал Президент, в то же время добавив, что он бы не спешил «резать по живому – говорить, что это белое, а это черное в этой дискуссии».
Кроме того, в ходе общения с украинской диаспорой, он объяснял свою позицию что касается статуса русского языка, что касается признания Голодомора геноцидом украинского народа, относительно воинов УПА и тому подобное.