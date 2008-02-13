Шуфрич: нас не поняли

Для фракции Партии регионов блокирование работы парламента не является «какой-то технологией».

Об этом сказал в интервью журналистам народный депутат Украины Нестор ШУФРИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, Н.ШУФРИЧ отметил, что вчера фракция продемонстрировала готовность работать. По его словам, они не боятся никакого вопроса из предусмотренных в повестке дня, в том числе об отмене депутатской неприкосновенности.

«Для нас блокирование Верховной Рады не является какой-то технологией, а является отстаиванием принципов относительно вопроса НАТО», - отметил Н.ШУФРИЧ.

По его словам, «нас не поняли и мы снова вынуждены действовать таким образом». Он подчеркнул, что сроки блокирования зависят от того, как будут продолжатся консультации. Н.ШУФРИЧ сказал, что некоторые депутаты из коалиции говорят, что готовы поддержать вариант постановления относительно НАТО фракции Партии регионов, но «говорят, что на них давят с Банковой».

На вопрос журналистов, не является ли это блокирование попыткой «подорвать позиции» премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, Н.ШУФРИЧ ответил: «я не могу понять, как и кто должен кого-то подрывать, и сегодня не стоит вопрос, чтобы кому-то ухудшать жизнь». По его словам, фракция ПР отстаивает свои позиции и хочет, чтобы «к нам прислушивались».