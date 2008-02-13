Литвин: сессионное заседание не состоится

Ближайшее заседание Верховной Рады возможно разве что в пятницу.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предположение в интервью журналистам высказал лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН.

Он отметил, что на заседании Согласительного совета не достигнуты договоренности, и «будут продолжаться консультации, в том числе с Президентом Украины».

По словам В.ЛИТВИНА, будет предложено, чтобы Президент провел встречу с руководителями фракций.

Также В.ЛИТВИН сообщил, что сегодня «сессионное заседание не состоится».

Он напомнил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в Москве, и завтра, если будет возможность, состоится встреча с ним, потому «ближайшая дата – это пятница».