Литвин: сессионное заседание не состоится
10:50, 13 февраля 2008Политика
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До пятницы депутаты свободны?
Ближайшее заседание Верховной Рады возможно разве что в пятницу.
Как передает корреспондент УНИАН, такое предположение в интервью журналистам высказал лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН.
Он отметил, что на заседании Согласительного совета не достигнуты договоренности, и «будут продолжаться консультации, в том числе с Президентом Украины».
По словам В.ЛИТВИНА, будет предложено, чтобы Президент провел встречу с руководителями фракций.
Также В.ЛИТВИН сообщил, что сегодня «сессионное заседание не состоится».
Он напомнил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в Москве, и завтра, если будет возможность, состоится встреча с ним, потому «ближайшая дата – это пятница».
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