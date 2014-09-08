Die Welt: Победа Путина или победа Запада? Три сценария

В своей статье «Победа Путина или победа Запада? Три сценария», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt, Рихард Херцингер предлагает три будущих сценария для региона.

Сценарий 1: Путин торжествует

Под давлением со стороны ЕС, в первую очередь Германии, Президент Украины Петр Порошенко соглашается на мирный план, который предусматривает «федерализацию» Украины. Хотя юг и восток страны формально остаются частью украинского государства, но на самом деле попадают под контроль Москвы. Лишенная своих индустриальных центров, оставшаяся западная Украина все больше оказывается в кризисе. Российская спецслужба ФСБ разжигает там массовые беспорядки, похожие на гражданскую войну, пока Кремль не заявит, что происки «фашистских сил» требуют военного вмешательства в Киеве.

Это заканчивается созданием пророссийского правительства, которое не сохранит ассоциацию Украины с ЕС, а вступит в «Евразийский Союз» президента Владимира Путина. Прежде всего, по инициативе нового правопопулистского президента Франции Марин Ле Пен в 2017 году ЕС отменит санкции против России и заключит «соглашение о стратегическом сотрудничестве» с Кремлем. Между тем, вооруженные российские националисты в Прибалтике объявляют районы с высокой долей российского населения «автономными областями». Поскольку прямое участие российских войск не удается доказать, НАТО не уполномочено вмешиваться.

Сценарий 2: Длительный конфликт

Мирные переговоры о статусе захваченного пророссийскими сепаратистами Донбасса не состоялись. Бойцы, которыми управляет российский спецназ и которых Россия продолжает вооружать, удерживают позиции. Но они не могут заставить отступить усиленную поставками оружия и военной подготовкой НАТО украинскую армию. Времена прекращения огня на юге и востоке Украины чередуются с фазами перестрелок - иногда рядом с Мариуполем, иногда рядом с Днепропетровском.

Читайте такжеDie Zeit: Пропаганда Путина отравляет народВ Киеве неуступчивые националисты и более готовые к компромиссу силы борются за преимущество, что приводит к нестабильной ситуации в правительстве. Таким образом, экономические и политические реформы блокируются, олигархи укрепляют свое влияние. Переговоры о вступлении Украины в ЕС постоянно откладываются. Между тем, Путин использует тлеющий конфликт, чтобы держать Запад в неопределенности и контролировать внутреннюю ситуацию в России. В зависимости от потребностей, он может заставить Запад вздрогнуть, если захочет отвлечься от внутренних проблем и шантажировать его, либо снизить напряжение, если он верит, что сможет таким образом побудить ЕС ослабить санкции.

Сценарий 3: Москва идет на уступки

Под тяжестью санкций экономика России переживает такой сильный спад, что обладающие властью экономические круги резко протестуют против курса Путина на конфронтацию. Тем более, что предполагаемый антизападный союз с Китаем оказывается ловушкой: Россия оказывается в зависимости от растущего экономического гиганта, и ей грозит превращение в сателлита Пекина. Кроме того, среди населения поднимаются волнения из-за увеличения числа погибших в Украине российских солдат. Пропаганда Путина теперь заявляет, что Западу преподнесли достаточно четкий урок, и с ним теперь можно сотрудничать на одном уровне.

Путин разоружает сепаратистов и соглашается на реформу Конституции, после которой Украина будет децентрализованной, и русский станет в некоторых регионах вторым официальным языком. Кремль принимает вступление Украины в ЕС и НАТО с тем ограничением, что там не будут размещены иностранные войска и ракетные системы. Украинско-русский договор о дружбе регулирует тесные экономические отношения и институционализирует политические консультации между Киевом и Москвой.