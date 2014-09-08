Раненных на Донбассе россиян "прячут" в закрытые воинские гарнизоны Петербурга и Ростова

Раненных на Донбассе россиян направляют в гарнизоны с закрытым режимом доступа, в частности в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.

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“По данным нашей разведки, в конфликте в Донбассе на сегодняшний день погибли около 2 тысяч граждан Российской Федерации, которые в той или иной роли принимают участие в этом конфликте. Количество раненых мы можем оценить лишь приблизительно, умножив эту цифру на четыре — получим 8 тысяч раненых плюс 2 тысячи убитых — около 10 тысяч человек уже прошли через конфликт в Донбассе”, - сказал он и прибавил, что эти данные российской власти удается скрывать лишь благодаря тому, что Россия занимает большую территорию.

Полевой отметил, что раненных россиян “прячут” в Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге, Военно-клиническом госпитале Южного военного округа в Ростове-на-Дону, Военном гарнизонном госпитале в Волгограде, Окружном военно-клиническом госпитале в Ейске, а также в гражданских медицинских учреждениях этих же населенных пунктов.

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“Сегодня мы фиксируем тенденцию, когда раненых направляют в закрытые воинские гарнизоны Российской Федерации, где существует режим доступа, не пускают туда ни журналистов, ни родственников”, - сказал Полевой и прибавил, что таким образом власти РФ удается скрывать реальные данные о потерях среди россиян и раненых.