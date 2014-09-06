Украинская армия усиливает позиции вблизи Северодонецка и Лисичанска

09:11, 06 сентября 2014
Политика
0 0

Есть информация относительно возможного контрнаступления боевиков в направлении этих городов

REUTERS

Украинская армия усиливает свои позиции вблизи Северодонецка и Лисичанска Луганской области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава общественной организации «Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.

Читайте такжеБоевики обстреливают силы АТО, несмотря на объявленное перемирие – Тымчук

По его словам, некоторые СМИ распространяют информацию об уходе колонн украинской военной техники из Старобельска якобы в Харьков. Но, объяснил Снегирев, техника идет не в направлении Харькова, а в направлении Северодонецка и Лисичанска для усиления позиций украинской армии вблизи этих городов. 

«Есть информация относительно возможного контрнаступления боевиков в направлении этих городов и концентрации вблизи них большого количества российской тяжелой техники», - сказал Снегирев.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter