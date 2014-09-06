Отступая от Мариуполя российские войска заминировали территорию - "Азов"

Об этом в группе Добровольческого батальона территориальной обороны "Азов" в "Фейсбуке" написал один из руководителей батальона Захар Лаврентьев.

"Вниманию жителей Мариуполя и его окрестностей. Перед тем как отойти за Широкино, войска "Росіянії", чтобы сдержать дальнейшее наступление армии Украины, массово заминировали все перед селом минами ПФМ1", - написал Лаврентьев и предостерег местных жителей, а особенно детей, от прогулок по этой местности.

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Он также подчеркнул, что применение этих мин запрещено.

"В Украине они ликвидированы с 2011 года полностью, так что обвинить "вате" нас в этом не получится. Путин и его войска ради достижения цели готовы превратить Донецкую область в ад на много лет", - отметил Лаврентьев.

Такой тип мины широко применялся в Афганской войне. Из-за необычной формы пластикового корпуса дети нередко воспринимали мину как игрушку и получали серьезные ранения или погибали.