Часть военных из Крыма выводят в Ростовскую область, а в Джанкой перебрасывают вертолеты
По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», Россия сосредотачивает часть подразделений в северных районах Крыма.
Россия перебрасывает на север Крыма вертолеты, а военных с территории полуострова переправляют к восточной границе Украины.
Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
По его словам, противник продолжает проводить сосредоточение части подразделений оккупационной группировки в Крыму в северных районах полуострова.
"На аэродром н.п.Джанкой перебрасывается вертолетная техника", - отмечает он.
Читайте такжеГеращенко: ввод войск - был практически последний козырь Путина
Также Тымчук сообщает о переброске военных РФ к восточной границе Украины.
"На протяжении последних суток отмечен вывод части мотострелковых и артиллерийских подразделений из Крыма через Керченскую переправу на территорию РФ, по предварительным данным – для дальнейшей переброски к границе с Украиной в Ростовской области России", - пишет он.