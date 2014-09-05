Часть военных из Крыма выводят в Ростовскую область, а в Джанкой перебрасывают вертолеты

Россия перебрасывает на север Крыма вертолеты, а военных с территории полуострова переправляют к восточной границе Украины.

Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По его словам, противник продолжает проводить сосредоточение части подразделений оккупационной группировки в Крыму в северных районах полуострова.

"На аэродром н.п.Джанкой перебрасывается вертолетная техника", - отмечает он.

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Также Тымчук сообщает о переброске военных РФ к восточной границе Украины.

"На протяжении последних суток отмечен вывод части мотострелковых и артиллерийских подразделений из Крыма через Керченскую переправу на территорию РФ, по предварительным данным – для дальнейшей переброски к границе с Украиной в Ростовской области России", - пишет он.